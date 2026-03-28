マツダの「“2人乗り”FRスポーツカー」が斬新すぎる！かつてマツダは、自然界に存在する「流れ」の動きを造形に取り入れる「NAGARE（流れ）」デザインシリーズを精力的に展開していました。その第4弾として開発されたのが「大気（Taiki／タイキ）」です。【画像】超カッコいい！ これがマツダ「斬新“2人乗り”FRスポーツカー」です！（30枚以上）車名は文字通り、地球を包み込む「大気」そのものを意味します。「空気の流