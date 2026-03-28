福岡県警うきは署は28日、久留米市田主丸町の男性に23日午後1時ごろ、京都府警捜査二課の警察官をかたる人物らから不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「詐欺事件の容疑者としてあなたの名前が挙がっている。オンラインで取り調べを行う」「2時間に1回、自分の行動を報告しなさい」などと言われる内容だったという。