立命館アジア太平洋大（大分県別府市、APU）は28日、4月に入学する留学生約330人のうち約100人の入国が遅れ、授業開始に間に合わない可能性があると明らかにした。入管難民法に基づく届け出を怠り、留学生の在留資格取得手続きが簡素化される「適正校」から除外されたことが影響したという。出入国在留管理庁は大学や専門学校などに対し、留学生の氏名や国籍を適切に届け出ることなどを条件に適正校を選定。選定されると、在留