立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISEELDORADO2026」を行った。第4代RISEスーパーフライ級（53キロ以下）王座決定戦3分5R延長1Rで那須川龍心（19＝TEAMTEPPEN）が長谷川海翔（20＝誠剛館）をKOで破り2階級制覇した。王者だった花岡竜がベルトを返上し今回の決定戦。1Rは長谷川の左がヒット。那須川は右ハイキックから右を合わせる。2Rはともにパンチを繰り出すも。長谷川のローが金的に入る。長谷川の右が入