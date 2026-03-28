【その他の画像・動画等を元記事で観る】ガールズグループ“ME:I”(読み：ミーアイ)が、OPテーマ「LとR」を務めたTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期の放送最終回に合わせ、作中の名シーンで構成されたSpecial Movieを公開した。「LとR」は、TBS、BS11にて放送されたTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤ