【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Knightsの新曲「Secret Masquerade」を2026年3月28日（土）よりフルサイズで配信開始。騎士道ユニット『Knights』が贈る、仮面舞踏会がコンセプトの楽曲。身分という枷も外した、普段は見せない大人っぽいギャップも交えた楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6Knights「Secret Masquerade