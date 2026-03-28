【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第652回公開の詳細が発表となった。第652回は、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに登場。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主人公”ルルーシュ・ランペルージ”からのメッセージを受け取ったFLOWによる、主題歌「COLORS」の力強いパフォーマンス。今年20周年を迎える作品をFLOWの