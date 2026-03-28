お笑い芸人のくりぃむしちゅー・有田哲平と、アンタッチャブル・山崎弘也が２８日、都内で行われたモバイルサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌＣＨＡＭＰＩＯＮＳＱＵＡＤＳ」のリアルイベント「第２回ウイコレＦＡＮＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ」に登場した。この日は全国から集まった２００名の実力者の頂点を決めるトーナメントが開かれた。今年は、有田も山崎も予選から参加。しかし、有田は予選敗退し、本ステージに