【モデルプレス＝2026/03/28】映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』（5月15日公開）の完成報告プレミアムイベントが3月28日、ベルサール渋谷ガーデンにて開催された。W主演の菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が登壇した。【写真】人気女優2人が指絡める◆菅井友香＆中村ゆりか、客席練り歩きで登場イベント冒頭では、菅井と中村が客席を練り歩きながら登場。観客が手を振って迎える中、2人も笑顔で応え、開演早々、会場の一体