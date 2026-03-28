日本テレビの森圭介アナウンサーが資格を正式に取得したことを報告した。昨年１１月に「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」と宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の２つの資格試験に合格したことを報告していた森アナ。２８日にインスタグラムで「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました。重要事項説明書、読めます。やった」とつづり