『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』の清水崇監督が“絶対にやってはいけない遊び”を描く学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』が７月24日(金)より公開されることが決定した。本作で主演を務めるのは、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌。鎮西演じる心理カウンセラーの小春は、“絶対にやってはいけない遊び”を妹の菜々美（星乃あんな）らが実行をしたことをきっかけに、抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれてい