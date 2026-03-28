◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が伝統の一戦でプロ初登板し、１回２奪三振１四球で無失点デビュー。「上がる前は緊張してたんですけど、マウンドに上がってからは割といつも通り、一点に集中することなく周りを見れて放れたかな」と力強く第一歩を刻んだ。プロ入り後初めて阪神打線と対したのは８日のオープン戦。舞台は敵地・甲子園だった。１回２安打１