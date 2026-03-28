日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２４日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「クォーターライフクライシス」。３０歳前後に感じる漠然とした不安についてトークを繰り広げた。納言・薄幸は昨夏に体調不良で入院したことを振り返り「入院費用が５８万円もかかったんですね。５８万円が頭から離れなくて」と述懐。続けて「今まで全く健康とか気にしてなかったんですけど