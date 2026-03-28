春の全国交通安全運動を前に、フリーアナウンサーの原千晶さんが一日警察署長として、自転車の安全運転などを呼びかけました。警視庁代々木署 一日署長フリーアナウンサー 原千晶さん「道路を渡るときは急な飛び出しはしません。自転車に乗るときはヘルメットをかぶり、交通ルールを守ります」警視庁代々木警察署の一日署長を務めたのは、フリーアナウンサーで、TBSの「THE TIME,」に出演中の原千晶さんです。4月