9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が声優としてテレビアニメ初主演を務める『風を継ぐもの』のスペシャルステージが28日、東京ビッグサイトで行われた『Anime Japan 2026』RED STAGEにて開催され、佐久間のほか、梶裕貴、悠木碧、内山昂輝が登壇。このほど、オフィシャルレポートが到着した。【写真】楽しそう！豪華声優陣との初ステージで笑顔の佐久間大介会場がAnime Japanの熱気に包まれる中、「風を継ぐもの」スペシャ