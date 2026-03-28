◇NTTジャパン［ラグ］リーグワン1部第13節埼玉36―34東京SG（2026年3月28日東京・秩父宮ラグビー場）埼玉は、最大14点差を終盤の追い上げで逆転し、36―34で東京SGに競り勝った。後半33分にSH本堂杏虎（27）のトライ（ゴール）で31―34と追い上げると、ゴール前のラストワンプレーでPRリサラ・フィナウ（23）が逆転トライ。順位は2位に後退したものの1敗を守り、東京ベイ、神戸とともにプレーオフ進出（6位以内）を決めた