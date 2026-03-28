昨季限りでソフトバンクを戦力外となり、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズに移籍した又吉克樹投手が２８日、自身のＸを更新。メキシコでオープン戦に初登板したことを報告した。又吉は「メキシコでの初ＯＰ戦登板初めての長距離バス移動からのナイターは、先発投手がアクシデントからの緊急登板でした！笑」と、ドタバタでのメキシコでのデビューを報告した。その前の投稿では、ナイターでの試合後、午後１１時半から