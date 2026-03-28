新年度に向けて、新たな文具を取り入れて新生活を楽しみたい......と考えている人も多いのではないでしょうか。今回は、ロフトの展示会「文フェス2026SPRING」で見つけた、オフィスのデスクにあると便利な文具を紹介していきます。デッドスペースを有効に活用できる文具もロフトでは、2026年3月7日から4月17日までの期間、春の新作文具を集めた「文フェス2026SPRING」が開催中。ロフトとロフトネットストアでは、ロフト先行アイテ