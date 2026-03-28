将棋の棋王戦五番勝負の最終局が29日に行われます。タイトル4連覇を目指す藤井聡太六冠が、逆転での防衛となるか注目がされます。鳥取市で行われる棋王戦第5局を前に28日、検分が行われ、タイトル4連覇を目指す藤井六冠と、挑戦者の増田康宏八段が、対局で使う駒や会場内を確認しました。棋王戦は先に3勝した方がタイトルを獲得しますが、ここまでの成績は2勝2敗のタイで、藤井六冠が逆転で防衛するか増田八段が奪取するか注