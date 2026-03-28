ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツが国際親善試合のスイス代表戦を振り返った。27日、ドイツメディア『スカイ』が同選手のコメントを伝えている。ドイツは27日、国際親善試合でスイス代表と対戦。白熱したシーソーゲームは、85分にヴィルツが勝ち越しゴールを決め、敵地で4−3で勝利を収めた。この試合でスタメン出場を果たしたヴィルツは、2ゴール2アシストの圧巻の活躍を披露。63分にはショートコーナーを受けると、エリア