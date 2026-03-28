［J２・J３百年構想リーグEAST-A第８節］横浜FC １−３ 湘南／３月28日／ニッパツ三ツ沢球技場湘南ベルマーレは３月28日、J２・J３百年構想リーグEAST-A第８節で横浜FCと敵地で対戦し、３−１で勝利した。立ち上がりは一進一退の攻防が続くなか、先手を取ったのは湘南だった。25分、相手のパスミスを逃さなかった袴田裕太郎がダイレクトで藤井智也に縦パスを通すと、藤井がドリブルで持ち込み、ボックス内からシュートを放つ。