中国のSNS・小紅書（RED）に「日本ではくれぐれもこのボタンをむやみに押してはいけない」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「日本でこのボタンを押すと10分で10人以上がやってくる」とし、住宅内のインターホンの「非常ボタン」の写真をアップした。投稿者によると、投稿者が外出中に家族が間違えてこのボタンを押したところ、10分以内に管理会社の担当者や警察官、消防隊員など、10人以上がやってきた。日本語を話