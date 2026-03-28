◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1中日(28日、マツダスタジアム)中日のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手がデビュー登板で7回1失点の好投。プロ初勝利とはなりませんでしたが、開幕2戦目を託された右腕はその力を示しました。140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、2回はファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無失点に抑えます。ところが援護がないまま迎え