【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−1 サンフレッチェ広島（3月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】超危険な「足踏みタックル」ヴィッセル神戸のDFマテウス・トゥーレルが見舞った危険な“踏み付けタックル”に、解説やファンが騒然となった。神戸は3月27日、明治安田J1百年構想リーグ第5節延期分でサンフレッチェ広島と対戦。3バックの中央で先発したトゥーレルは、1点を追いかける52分に危険なプレーを犯し