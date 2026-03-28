Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 DIYの時間に遊び心を添える電動ドライバーシリーズ「Mechtron CYBERPUNK Series」。弾倉型バッテリーのリロード、デジタルスクリーンの点滅、オブジェとしても様になる収納BOX……。工具というより“体験” 寄りに設計されていて、DIYのハードルがぐんと下がる感覚です。今回はシリーズの4モデルすべてを試してみた