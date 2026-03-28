ある日子供が涙目で帰宅。その理由に戸惑いながらも子供同士のトラブルに母親としてどう寄り添えば良いのか悩んでしまう事もありますよね。今回は知人のA子さんから聞いた子供の思わぬ成長を感じたエピソードをご紹介します。 涙目の息子！！ 見守る姿勢で成長を感じた瞬間！