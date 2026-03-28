バランスボールの上に立っている猫ちゃんの姿を目撃した飼い主さん。バランスボールの上で微動だにしない姿に感心していたところ、トリックが判明して…？バランスボールに乗る猫ちゃんの光景は49万表示を突破。「すげ～！と思ったら…（笑）」「キョトン顔なの可愛い♡」と、コメントが寄せられることとなりました。 【写真：バランスボールの上に立っていた猫→すごいと思って近づいたら…