OP戦.125のフリーランドが活躍…キム・ヘソンはマイナーで5の1米大リーグのドジャースは、27日（日本時間28日）のダイヤモンドバックス戦前に、昨季の世界一を記念したリングの授与式を行った。ここに姿がなかったのがキム・ヘソン内野手。開幕直前に傘下3Aのオクラホマシティに降格したためだ。さらに、最後まで選手枠を争ったアレックス・フリーランド内野手がこの試合で大活躍。韓国のメディアからは嘆きの声が上がっている。