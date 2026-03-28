1.想像以上に“構ってくれない” 猫を迎えると、「名前を呼べば来てくれる」「いつも甘えてくれる」と想像する方は多いかもしれません。しかし実際には、呼んでも反応が薄い、近くにいても触れ合いを求めないなど、そっけない対応をされることも…。 猫は単独行動を好む動物で、自分のペースを大切にする習性があります。安心できる環境が整っていれば、常に飼い主に依存しなくても落ち着いて過ごせるのです。 飼