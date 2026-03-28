国際スケート連盟が動画公開フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は28日に男子フリーが行われている。26日のショートプログラム（SP）で首位発進したイリア・マリニン（米国）と2位のアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）が、公式練習でファンへ大サービスのパフォーマンスを行った。国際スケート連盟（ISU）のフィギュア公式Xやインスタグラムは、「男子の公式練習で このサービス」として、男子フリーが始ま