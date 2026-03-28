【ファミリーマート】と【ブラックサンダー】がコラボした、「新作スイーツ」が登場！ お馴染みの食感が楽しめそうなスイーツが複数ラインナップしており、一度食べたらやみつきになるかも。今回は食べやすそうなチョコ系クレープや、抹茶好きにぴったりなガトーショコラなど、イチオシのスイーツをご紹介。どれも数量限定商品なので、早めのチェックをおすすめします。 クレ