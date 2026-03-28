女優・芳根京子が、ドラマの撮影オフショットを公開した。芳根は２８日に自身のインスタグラムを更新。「本日１９：３０からＮＨＫ特集ドラマ「有罪、とＡＩは告げた」放送ですよろしくお願いします！」と出演番組を告知し、オフショットをアップした。スーツ姿や、画面越しに様々な表情を見せるショットをシェアした芳根。この投稿にファンからは「きょんちゃんのお顔ほんとにきれい」「可愛過ぎる〜」「大人の雰囲気で、