「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・木村光投手が２日続けての省エネ好投を見せた。３点リードの七回から２番手でマウンドに上がると、先頭の水野を初球の１４９キロで中飛に打ち取った。続く水谷も初球を打たせて中飛。そして清宮には２球目で一ゴロに片づけ、わずか４球で３アウトを取った。木村光は２７日の開幕戦でも１イニングを９球で三者凡退に抑える好投を見せ、２年ぶ