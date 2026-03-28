13-14シーズンは5位、16-17シーズンは7位でフィニッシュするなど、プレミアリーグで存在感を示していたエヴァートン。しかし、近年はボトムハーフでのフィニッシュが当たり前となっており、昨季も13位でシーズンを終えている。ただ、今季は31試合を終えてリーグ8位。5位リヴァプールとの勝ち点差は3ポイントとなっており、欧州カップ戦への出場権獲得が見えてきた。『TheGuardian』によると、クラブは今季の復調をデイヴィッド・モ