日本代表が誇る欧州5大リーグの守護神、鈴木彩艶が、選手生命を脅かしかねない大きな危機を乗り越えていた。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、そんな日本の絶対的守護神を称賛している。セリエAのパルマで正守護神を務める鈴木は、長期離脱の原因となった左手の複合骨折について衝撃的な告白を行った。2026年ワールドカップ優勝を掲げる森保一監督にとって、相次ぐ主力の負傷離脱は最大の懸念材料だが、その中でもゴールマウスの安