マンチェスター・ユナイテッドが、かつてない規模の大型補強を画策しているようだ。移籍市場に精通するベン・ジェイコブス氏によれば、今夏に最低でも5人の主力級選手を迎え入れる準備を進めているという。その筆頭候補に挙がっているのが、ノッティンガム・フォレストで躍動するエリオット・アンダーソンだ。宿敵マンチェスター・シティとの争奪戦が激化する中、クラブはすでに獲得に向けた下調べを終えているとされる。新体制を