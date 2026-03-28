若く優秀な選手を獲得し、高額の移籍金で売却してスカッドを強化してきたブライトン。モイセス・カイセド、アレクシス・マカリスターらが良い例で、彼らは現在プレミアのトップレベルのMFとして活躍している。そんなカイセドらの後任としてブライトンにやってきたのがカルロス・バレバだ。カイセドと同様に優れた身体能力を武器に中盤を支配するタイプのMFで、22歳という若さもあり、クラブは彼の評価額を1億ポンドに設定している