◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝はホームで札幌と対戦し、同点に追いついて１―１としたものの、ＰＫ戦の末に敗れた。連勝は４でストップした。今季初先発のＤＦ鈴木翔太は、最少失点に抑える守備で存在感を示した。これまでの出場は途中出場でのわずか１分。待望の先発の舞台に「気負うことなく、楽しくやれればいいと思っていた」と振