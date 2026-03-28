◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人は阪神に敗れて今季初黒星を喫した。昨年は楽天でプレーした新外国人のスペンサー・ハワード投手（２９）は先発して６回９７球、４安打１失点（自責０）７奪三振と好投した。武器のチェンジアップ、カーブで緩急をつけてタイミングを外した。球団６４年ぶりの新人開幕投手で６回１失点と好投し、球団初の新人開幕投手白星を挙げたドラフト１位ルーキーの竹丸