この記事の画像を見る音楽評論家の萩原健太さんが親しかった大滝詠一さんの素顔に迫る『幸せな結末大滝詠一ができるまで』（文藝春秋）が、発売前に早くも重版決定と大きな話題だ。1991年に行われたロングインタビューを中心に編まれた本書は、とにかく巧妙な語り口が魅力。大滝ファンにはたまらない一冊にどんな想いをこめたのか、著者の萩原さんにお話をうかがった。■●すごい人。でも「しょうもない人」だったのも魅力――