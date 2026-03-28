ＹｏｕＴｕｂｅｒのあやなんが２７日、同じくＹｏｕＴｕｂｅｒ「ぷろたん」のチャンネルに出演。自身の近況について語った。あやなんは人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「東海オンエア」のしばゆーの元妻。ＳＮＳで舌戦を繰り広げた後に離婚。さらにその過程でセカンドパートナーの存在が話題になるなど、たびたび世間を騒がせた。現在、ＹｏｕＴｕｂｅでの活動は行っていない。元夫のしばゆー、セカンドパートナーの力を借りながら２人