巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が２８日の阪神戦（東京ドーム）に先発し、６回４安打１失点、７奪三振。楽天から移籍後初となる公式戦の登板を振り返った。初回は中野に右前打を許すと、盗塁阻止を狙った岸田が悪送球で、中野は三塁に到達。続く森下の左犠飛で先制点を献上。３、６回にも走者を背負う場面があったが、落ち着いた投球に加え、味方の好守にも助けられ、最少失点でマウンドを降りた。降板後にはベン