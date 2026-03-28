韓国コスメブランドLakaの人気ティントに、春の特別感あふれるPLAZA限定色が仲間入り♡きらめくパールとやわらかな発色で、夜桜のような幻想的な唇を演出してくれる新カラーは、この季節にぴったり。トレンド感のあるMLBBカラーで、日常にも特別な日にも使いやすいのが魅力です。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。 人気ティントに限定カラー登場 Lakaを代表する「フ