「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが１６安打１１得点の大勝で開幕２連勝を飾った。先発田中は６回５安打無失点で昨年５月２７日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）以来の勝利。打線では西川が３本の適時打、ソトが１号２ランを放った。好投の田中は「本当に勝ててホッとしています。僕としての開幕１戦目で、同じ１試合かもしれないですけど、自分の中では大切にしてきたので。い