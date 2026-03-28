ソフトバンク６−４日本ハム（パ・リーグ＝２８日）――ソフトバンクが逆転勝ちで２連勝。五回に近藤の３点二塁打などで５点を奪った。先発の松本晴は６回２失点と好投。日本ハムは九回に追い上げたが及ばなかった。◇ロッテ１１−０西武（パ・リーグ＝２８日）――ロッテが連勝。一回、西川の適時二塁打などで２点を先行し、六回はソトの２ランなどで７点を追加。４投手が零封リレーを飾った。西武は投打に精彩を欠いた。◇