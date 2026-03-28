「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）ＲＩＳＥスーパーフライ級王座決定戦が行われ、現プロボクサーの那須川天心（２７）を兄に持つ那須川龍心（１９）＝ＴＥＡＭＴＥＰＰＥＮ＝が、元ＤＥＥＰキック５３キロ王者の長谷川海翔（２０）＝誠剛館＝に５回１分１７秒ＫＯ勝ちし、フライ級に続いて２階級制覇を達成した。新鋭同士のスピード感あふれる一戦で、龍心は４回までは劣勢だったものの、最終回に３度