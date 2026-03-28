ヒロインの歩みとともに、多くの人物との関係が描かれていくNHK朝ドラ『ばけばけ』。個性豊かな女性キャラクターたちが物語に深みを与えています。All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ラ