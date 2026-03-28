さまざまな言葉の「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、心の持ちようを表す言葉や机に向かって筆を執る動作、さらに世界に誇る和装の呼び名など、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か頭を働かせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ちか□□の□□の□□んヒント：日本の伝統的な衣