南房総の穏やかな内浦湾に面した「小湊温泉」は、古くからの門前町としての情緒と、リゾートの開放感が共存する稀有な温泉地です。現在では複数の源泉があり、主に、「炭酸水素塩泉」や「塩化物泉」などの泉質を楽しめます。クセのないさらさらのお湯で、湯上がりに肌がしっとりとすることから「美肌の湯」とも称されています。さらに、小湊の大きな魅力はその眺望にあります。波穏やかな湾を見下ろす露天風呂では、潮風を感じなが