中国政府農業農村部は3月28日、湖北省の荊州と宜昌、上海の崇明島で同時に、カラチョウザメの増殖放流活動として約55万尾を放流しました。カラチョウザメは中国の国家一級保護水生野生動物であり、長江の生態系における保護のシンボルである種です。しかし様々な要因により、自然繁殖が長年にわたり確認されておらず、保護は厳しい状況です。カラチョウザメの増殖放流規模を拡大することは、自然繁殖の回復と野外種群の再建を図る